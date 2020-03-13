Фергюсон высмеял команду Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон высмеял команду чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Американец опубликовал обработанную в Photoshop фотографию в своём Instagram, на которой Нурмагомедов вместе с представителями своей команды скачут на лошадях на фоне гор.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможной отмене боя с Фергюсоном из-за коронавируса.