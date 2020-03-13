Нурмагомедов высказался о возможной отмене боя с Фергюсоном из-за коронавируса

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о возможной отмене поединка с американцем Тони Фергюсоном из-за распространения коронавируса.
Нурмагомедов высказался о возможной отмене боя с Фергюсоном из-за коронавируса
  • АГН «Москва»

«Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация, как и у всех. Я в зале, и я готовлюсь, что будет дальше, никто не знает», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Губернатор Нью-Йорка объявил об отмене массовых мероприятий численностью более 500 человек с 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее Дана Уайт заявил, что UFC не собирается отменять турниры из-за коронавируса.

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