Уайт заявил, что UFC не собирается отменять турниры из-за коронавируса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ни один турнир организации не будет отменён в связи с коронавирусом.

«Мы пристально следим за ситуацией с коронавирусом и за тем, как он может повлиять на здоровье и и безопасность бойцов UFC, персонала, фанатов по всему миру. Мы двигаемся дальше и не отменяем ни одно событие», — сказал Уайт в видео на YouTube-канале UFC.

По его словам, организации придётся адаптироваться к ситуации и перенести некоторые турниры в другие города, но все они будут транслироваться в прямом эфире. Кроме того, ближайшие турниры пройдут без зрителей, но UFC вернёт деньги фанатам, которые приобрели билеты.

13 марта в США число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 1645. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Ранее сообщалось, что UFC сменил места проведения двух турниров из-за распространения коронавируса.