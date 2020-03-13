Экс-арбитр Хусаинов рассказал о коррупции в российском судействе

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Бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов рассказал о проблемах с коррупцией в российском судействе.
Экс-арбитр Хусаинов рассказал о коррупции в российском судействе
  • РИА Новости

«Пытался искоренить это явление. Первое, что я предложил в качестве руководителя комитета арбитров, — компьютерные назначения, чтобы исключить человеческий фактор. Потом ввели дополнительное ограничение — конфликтные ситуации. И знаете, кто первым возмутился? Сами судьи!» — цитирует Хусаинова «Чемпионат».

По его словам, против него все судьи тогда написали письмо. Кроме того, он рассказал, как встретился с главным тренером «Уралана» Александром Ирхиным, который жаловался Хусаинову, что судьи требовали вернуть какие-то долги. Кроме того, Хусаинов отметил, что до его работы на посту руководителя комитета одни и те же люди работали на матчах определённых команд.

«Чисто коррупционная схема. Но никому до этого нет дела», — добавил Хусаинов.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что верит, что судьи в РПЛ стараются работать честно.

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