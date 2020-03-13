Тедеско верит, что судьи в РПЛ стараются работать честно

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У каждого человека есть свой запас энергии, у меня в том числе. Я предпочитаю её расходовать на те вещи, на которые могу как-то влиять. Судейство к ним не относится. У арбитров непростая работа и хочется верить, что люди стараются не совершать ошибок. Это утопия, но я в это верю», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

14 марта «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент «Спартак» занимает десятое место в РПЛ с 25 очками.

Ранее сообщалось, что «Спартак» будет тренироваться перед матчем с «Оренбургом» в закрытом режиме.