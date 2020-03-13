«Спартак» будет тренироваться перед матчем с «Оренбургом» в закрытом режиме

Московский «Спартак» проведёт тренировку перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» в закрытом режиме из-за распространения коронавируса.

Об этом было сказано на предматчевой пресс-конференции.

Встреча между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится 14 марта в Оренбурге на стадионе «Газовик». На данный момент «Спартак» занимает десятое место в РПЛ с 25 очками.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Ранее тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о ситуации с распространением коронавируса.