«Спартак» будет тренироваться перед матчем с «Оренбургом» в закрытом режиме

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Московский «Спартак» проведёт тренировку перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» в закрытом режиме из-за распространения коронавируса.
«Спартак» будет тренироваться перед матчем с «Оренбургом» в закрытом режиме
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Об этом было сказано на предматчевой пресс-конференции.

Встреча между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится 14 марта в Оренбурге на стадионе «Газовик». На данный момент «Спартак» занимает десятое место в РПЛ с 25 очками.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Ранее тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о ситуации с распространением коронавируса.

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