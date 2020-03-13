Знарок выразил сожаление из-за того, что «Спартак» играл с «Динамо» без болельщиков

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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги сезона для своей команды.

12 марта красно-белые уступили на своей площадке московскому «Динамо» в овертайме (2:3) и проиграли серию в первом раунде плей-офф КХЛ со счётом 2-4.

«Я хочу поблагодарить команду за хороший сезон. Сегодняшняя игра тоже была хорошая, мы бились и играли неплохо. Удаление нам немного игру сломало. Жалко, что без болельщиков играли. Мы им искренне благодарны за весь сезон, они хорошо нас поддерживали. К сожалению, сегодня их с нами на стадионе не было», — приводит слова Знарка официальный сайт «Спартака».

По словам специалиста, при пустых трибунах его подопечным не хватало эмоций.

Ранее сообщалось, что эксперт считает маловероятным возобновление сезона НХЛ до конца текущего месяца.

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