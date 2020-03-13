Биатлонистка Шевченко стала бронзовым призёром юниорского ЧЕ по биатлону

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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль в спринте на 7,5 км на чемпионате Европы среди юниоров.

Она уступила победительнице украинке Екатерине Бех 33,5 секунды и обошлась без промахов. Второе место досталось француженке Лауре Боко.

У юниоров в спринте на 10 км лучшим из россиян стал Даниил Серохвостов, финишировавший шестым. Он отстал от чемпиона словенца Алекса Чисара на 47,8 сек и дважды промахнулся по мишеням. Серебро в активе чеха Виктора Хорнига.

Ранее сообщалось, что Крафт выиграл КМ по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов — 31-й.

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