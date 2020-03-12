Владельцы абонементов на матчи московских клубов бесплатно получат подписку на «Матч Премьер»

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Телеканал «Матч Премьер» и Российская премьер-лига (РПЛ) выступили с заявлением относительно ограничения на проведение массовых мероприятий в Москве.
Владельцы абонементов на матчи московских клубов бесплатно получат подписку на «Матч Премьер»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Канал «Матч Премьер», Российская премьер-лига и столичные футбольные клубы приняли решение распространить среди владельцев абонементов московских команд лиги промокоды для бесплатной онлайн-подписки на тематический футбольный канал «Матч Премьер» сроком на один месяц. О порядке передачи промокодов для владельцев абонементов будет дополнительно сообщено на информационных ресурсах вещателя, РПЛ или клубов», — гласит заявление.

Запрет на проведение массовых мероприятий численностью свыше 5 тыс. человек действует в Москве до 10 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦСКА выделил «Уфе» 50 билетов на матч 22-го тура РПЛ.

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