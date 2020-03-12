Команда «Формулы-1» McLaren снялась с Гран-при Австралии из-за коронавируса у одного из её сотрудников

Один из сотрудников команды «Формулы-1» McLaren прошёл тест на коронавирус, который дал положительный результат.

«Сотрудник нашей команды прошел обследование и самоизолировался, когда появились симптомы. Он будет находиться под присмотром врачей. Команда проинформировала «Формулу-1» и FIA о своём решении. Мы беспокоимся не только о McLaren и партнёрах, но и о наших соперниках, болельщиках и представителях «Формулы-1», — говорится в заявлении McLaren в Twitter.

Команда приняла решение сняться с дебютного Гран-при нового сезона, несмотря на то что уже находится в Австралии.

Ранее сообщалось, что бой Шлеменко на RCC8 отменён из-за коронавируса.