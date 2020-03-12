ФК «Реал» закрыли на карантин из-за обнаружения коронавируса у игрока баскетбольного клуба
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Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
При этом на следующей неделе у «Реала» запланирован ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
На данный момент в мире коронавирусом заражены около 126 тыс. человек. 11 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что Ла Лига подтвердила информацию о приостановке чемпионата Испании на две недели.