ФК «Реал» закрыли на карантин из-за обнаружения коронавируса у игрока баскетбольного клуба

Мадридский футбольный клуб «Реал» был отправлен на карантин после того, как у игрока одноимённого баскетбольного клуба обнаружили коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

При этом на следующей неделе у «Реала» запланирован ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».

На данный момент в мире коронавирусом заражены около 126 тыс. человек. 11 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что Ла Лига подтвердила информацию о приостановке чемпионата Испании на две недели.