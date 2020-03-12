Ла Лига подтвердила информацию о приостановке чемпионата Испании на две недели

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Испанские футбольные Примера и Сегунда официально приостановили проведение соревнований минимум на две недели из-за распространения коронавируса в стране.
Ла Лига подтвердила информацию о приостановке чемпионата Испании на две недели
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

Ранее было принято решение, что все матчи в стране будут проходить без зрителей.

На данный момент в мире коронавирусом заражены около 126 тыс. человек. 11 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что УЕФА приостановит проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.

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