Ла Лига подтвердила информацию о приостановке чемпионата Испании на две недели

Испанские футбольные Примера и Сегунда официально приостановили проведение соревнований минимум на две недели из-за распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

Ранее было принято решение, что все матчи в стране будут проходить без зрителей.

На данный момент в мире коронавирусом заражены около 126 тыс. человек. 11 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что УЕФА приостановит проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.