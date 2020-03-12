Ла Лига подтвердила информацию о приостановке чемпионата Испании на две недели
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте Ла Лиги.
Ранее было принято решение, что все матчи в стране будут проходить без зрителей.
На данный момент в мире коронавирусом заражены около 126 тыс. человек. 11 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что УЕФА приостановит проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.