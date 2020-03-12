СМИ: Роналду сообщил «Ювентусу», что останется в Португалии из-за коронавируса у одноклубника

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Нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду не вернётся в ближайшее время в Турин из Португалии из-за обнаружения коронавируса у его партнёра по команде Даниэле Ругани.
СМИ: Роналду сообщил «Ювентусу», что останется в Португалии из-за коронавируса у одноклубника
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter, Роналду уже проинформировал «Ювентус» о своём решении.

В Италии зафиксировано более 12 тыс. случаев заражения новым коронавирусом.

Ранее заразившийся коронавирусом Ругани рассказал о своём состоянии.

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