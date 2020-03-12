ФИБА приостановила проведение соревнований из-за коронавируса
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Как сообщается на официальном сайте FIBA, решение о приостановке проведения турниров было принято 12 марта и вступит в силу с завтрашнего дня.
Подобное решение FIBA приведёт к временной приостановке проведения баскетбольных Лиги чемпионов и Кубка Европы FIBA.
Стоит отметить, что Россию в Лиге чемпионов представляет баскетбольный клуб «Нижний Новгород».
Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил об отмене матча баскетбольной Евролиги с немецкой «Альбой».