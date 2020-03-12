ЦСКА объявил об отмене матча баскетбольной Евролиги с «Альбой»

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Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА объявил, что матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой» не состоится.
ЦСКА объявил об отмене матча баскетбольной Евролиги с «Альбой»
  • РИА Новости

«Евролигой принято решение отменить матчи 29-го тура регулярного чемпионата», — заявили в пресс-службе ЦСКА.

При этом также отмечено, что о порядке возврата денежных средств за билеты на матч 29-го тура Евролиги с «Альбой» будет сообщено позднее. 

Как отметили в ЦСКА, о проведении последующих игр сезона объявят позже.

Ранее Ассоциация игроков Евролиги (ELPA) обратилась к руководству турнира с требованием временно приостановить проведение соревнований из-за коронавируса.

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