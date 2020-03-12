Баскетболисты Евролиги призвали приостановить турнир из-за коронавируса

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Ассоциация игроков Евролиги (ELPA) обратилась к руководству турнира с требованием временно приостановить проведение соревнований из-за коронавируса.
Баскетболисты Евролиги призвали приостановить турнир из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Евролига и клубы не могут просить игроков подвергать риску своё здоровье и здоровье семей посредством участия в матчах, что может повысить вероятность заражения COVID-19», — говорится в сообщении на официальной странице ELPA в Twitter.

Руководствуясь такими доводами, ELPA попросила руководство Евролиги приостановить проведение турнира, пока спортсменам не будет гарантирована безопасность. 

Ранее лёгкий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс прокомментировал решение лиги временно приостановить регулярный чемпионат из-за ситуации с коронавирусом.

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