Баскетболисты Евролиги призвали приостановить турнир из-за коронавируса

Ассоциация игроков Евролиги (ELPA) обратилась к руководству турнира с требованием временно приостановить проведение соревнований из-за коронавируса.

«Евролига и клубы не могут просить игроков подвергать риску своё здоровье и здоровье семей посредством участия в матчах, что может повысить вероятность заражения COVID-19», — говорится в сообщении на официальной странице ELPA в Twitter.

Руководствуясь такими доводами, ELPA попросила руководство Евролиги приостановить проведение турнира, пока спортсменам не будет гарантирована безопасность.

ELPA request for suspension of the competition due to COVID-19 crisis 🗣#ELPlayerspic.twitter.com/gsQE8rk8Xv — EuroLeague Players Association (@the_ELPA) March 12, 2020

Ранее лёгкий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс прокомментировал решение лиги временно приостановить регулярный чемпионат из-за ситуации с коронавирусом.