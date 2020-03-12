Джеймс прокомментировал приостановку сезона НБА из-за коронавируса

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Лёгкий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс прокомментировал решение лиги временно приостановить регулярный чемпионат из-за ситуации с коронавирусом.
Джеймс прокомментировал приостановку сезона НБА из-за коронавируса
  • Reuters

«Люди, мы отменяем спортивные мероприятия, школьные занятия, работу в офисе и так далее. Что нам действительно нужно, так это отменить 2020-й», — написал Джеймс на своей странице в Twitter.

Один из лучших баскетболистов в истории заявил, что первые три месяца 2020 года получились крайне тяжёлыми, после чего пожелал болельщикам беречь себя.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок. Как стало известно, один из баскетболистов «Юта Джаз» сдал положительный текст на коронавирус.

Ранее сообщалось, что у ещё одного баскетболиста «Юты» обнаружен коронавирус.

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