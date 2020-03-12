Джеймс прокомментировал приостановку сезона НБА из-за коронавируса

Лёгкий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс прокомментировал решение лиги временно приостановить регулярный чемпионат из-за ситуации с коронавирусом.

«Люди, мы отменяем спортивные мероприятия, школьные занятия, работу в офисе и так далее. Что нам действительно нужно, так это отменить 2020-й», — написал Джеймс на своей странице в Twitter.

Один из лучших баскетболистов в истории заявил, что первые три месяца 2020 года получились крайне тяжёлыми, после чего пожелал болельщикам беречь себя.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) March 12, 2020

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок. Как стало известно, один из баскетболистов «Юта Джаз» сдал положительный текст на коронавирус.

Ранее сообщалось, что у ещё одного баскетболиста «Юты» обнаружен коронавирус.