СМИ: Ещё один баскетболист «Юты» сдал положительный тест на коронавирус

Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Эммануэль Мудиай сдал положительный тест на коронавирус.

По информации JDF Sports, конголезец стал вторым баскетболистом «Юты», у которого был обнаружен коронавирус. Как ранее отмечалось в СМИ, первым стал французский центровой Руди Гобер.

В связи с этим НБА отменила два матча очередного игрового дня и временно приостановила сезон из-за ситуации с коронавирусом. В настоящий момент сроки возобновления первенства неизвестны.

Ранее сообщалось, что НБА обратилась к пяти командам с просьбой соблюдать режим самоизоляции.