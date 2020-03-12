СМИ: Ещё один баскетболист «Юты» сдал положительный тест на коронавирус

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Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Эммануэль Мудиай сдал положительный тест на коронавирус.
СМИ: Ещё один баскетболист «Юты» сдал положительный тест на коронавирус
  • Reuters

По информации JDF Sports, конголезец стал вторым баскетболистом «Юты», у которого был обнаружен коронавирус. Как ранее отмечалось в СМИ, первым стал французский центровой Руди Гобер.

В связи с этим НБА отменила два матча очередного игрового дня и временно приостановила сезон из-за ситуации с коронавирусом. В настоящий момент сроки возобновления первенства неизвестны.

Ранее сообщалось, что НБА обратилась к пяти командам с просьбой соблюдать режим самоизоляции.

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