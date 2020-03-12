СМИ: Ещё один баскетболист «Юты» сдал положительный тест на коронавирус
- Reuters
По информации JDF Sports, конголезец стал вторым баскетболистом «Юты», у которого был обнаружен коронавирус. Как ранее отмечалось в СМИ, первым стал французский центровой Руди Гобер.
В связи с этим НБА отменила два матча очередного игрового дня и временно приостановила сезон из-за ситуации с коронавирусом. В настоящий момент сроки возобновления первенства неизвестны.
Ранее сообщалось, что НБА обратилась к пяти командам с просьбой соблюдать режим самоизоляции.