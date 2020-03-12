СМИ: НБА попросила пять команд соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обратилось к пяти командам с просьбой на протяжении десяти дней соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы коронавируса.

Как сообщает ESPN, НБА обратилась к пяти командам с просьбой соблюдать режим самоизоляции. К этим коллективам относятся те, кто в последнее время проводил матчи с «Юта Джаз». Как известно, у одного из баскетболистов клуба из Солт-Лейк-Сити был обнаружен коронавирус.

Отмечается, что в список этих клубов вошли «Кливленд Кавальерс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс» и «Торонто Рэпторс».

Ранее «Юта» опубликовала официальное заявление по ситуации с коронавирусом в команде.