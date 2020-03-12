СМИ: НБА попросила пять команд соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса

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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обратилось к пяти командам с просьбой на протяжении десяти дней соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы коронавируса.
СМИ: НБА попросила пять команд соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает ESPN, НБА обратилась к пяти командам с просьбой соблюдать режим самоизоляции. К этим коллективам относятся те, кто в последнее время проводил матчи с «Юта Джаз». Как известно, у одного из баскетболистов клуба из Солт-Лейк-Сити был обнаружен коронавирус.

Отмечается, что в список этих клубов вошли «Кливленд Кавальерс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс» и «Торонто Рэпторс».

Ранее «Юта» опубликовала официальное заявление по ситуации с коронавирусом в команде.

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