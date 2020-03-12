В «Юте» прокомментировали ситуацию с коронавирусом в команде

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Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» выпустила официальное заявление в связи с ситуацией с коронавирусом в коллективе.
В «Юте» прокомментировали ситуацию с коронавирусом в команде
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

«Сегодня утром один из игроков «Юты» сдал отрицательные тесты на грипп, ангину и инфекцию верхних дыхательных путей. В течение дня симптомы почти исчезли. Тем не менее в качестве мер предосторожности, а также после консультации с медицинским штабом НБА и работниками здравоохранения штата Оклахома было принято решение сделать тест на COVID-19», — говорится в сообщении на официальном сайте НБА.

В пресс-службе коллектива подтвердили, что результаты теста пришли прямо перед началом гостевой встречи с «Оклахомой», а также подчеркнули, что решение об отмене матча принято ради любителей баскетбола.

«Здоровье и безопасность наших игроков, организации, всей лиги, а также тех, кто потенциально может пострадать от этой ситуации, имеют для нас первостепенное значение», — заключили в пресс-службе «Юты».

Ранее сообщалось, что баскетболисты «Юты» и «Оклахомы» помещены в карантин на «Чесапик Энерджи Арене».

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