Мостовой: не ожидал, что «Атлетико» будет выглядеть так слабо на фоне «Ливерпуля»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико».

«Я болел за «Атлетико», так что эмоции ещё не остыли. Но я не ожидал, что они будут выглядеть так слабо на фоне «Ливерпуля», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, у испанцев ничего не получалось впереди, но голкипер команды Ян Облак и хавбек Маркос Льоренте спасли команду. Кроме того, Мостовой отметил ошибку вратаря «Ливерпуля» Адриана.

«После гола «Атлетико» на футболистов «Ливерпуля» просто полился холодный душ. Возили-возили, а потом один удар — и сразу гол. Я бы подумал на поле: «Как такое возможно?!» Но даже после этого у меня не было ощущения, что всё закончено», — сказал Мостовой.

«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» на выезде со счётом 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира по сумме двух матчей. В первой игре в Мадриде «Атлетико» победил со счётом 1:0.

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