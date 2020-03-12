Конькобежцы Голикова и Муштаков завоевали золото на турнире в Нидерландах
Россияне Ангелина Голикова и Виктор Муштаков одержали победу на турнире по конькобежному спорту «Серебряный шар» в нидерландском Лиувардене.
- © Денис Костюченко
- РИА Новости
Голикова выиграла забег на 100 м, финишировав за 10,37 секунды. Муштаков победил на той же дистанции с результатом 9,55 секунды.
Ранее сообщалось, что Муштаков стал вторым в итоговом зачёте КМ на дистанции 500 м.
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