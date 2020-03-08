Конькобежец Муштаков стал вторым в итоговом зачёте КМ на дистанции 500 м
- РИА Новости
Его результат составил 34,386 секунды. Выиграл забег японец Тацуя Синама (34,067), вторым стал канадец Лоран Дюбри (34,304), третьим — Ямато Мацуи из Японии (34,365). Павел Кулижников пропустил соревнования из-за травмы.
В итоговом зачёте Кубка мира на пятисотке Муштаков классифицировался на второй позиции с 433 очками. Первое место у Синамы (483), третье — у Дюбри (420).
Ранее сообщалось, что конькобежка Голикова выиграла этап КМ и стала второй в итоговом зачёте на дистанции 500 м.