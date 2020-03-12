Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Анахайм» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Анахайм» в НХЛ
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Анахайме и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Блюз» дубль оформил Алекс Пьетранджело, а также отличились Иван Барбашёв и Зак Сэнфорд. У хозяев голы на счету Адама Хенрика и Яни Хаканпяя.

Напомним, что данный матч должен был состояться в феврале, но был прерван при счёте 1:1. Прошедшая игра возобновилась с момента остановки.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Колорадо Эвеланш» в НХЛ, несмотря на гол Павла Бучневича и передачу Артемия Панарина.

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