Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Анахайм» в НХЛ
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Встреча прошла в Анахайме и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе «Блюз» дубль оформил Алекс Пьетранджело, а также отличились Иван Барбашёв и Зак Сэнфорд. У хозяев голы на счету Адама Хенрика и Яни Хаканпяя.
Напомним, что данный матч должен был состояться в феврале, но был прерван при счёте 1:1. Прошедшая игра возобновилась с момента остановки.
Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Колорадо Эвеланш» в НХЛ, несмотря на гол Павла Бучневича и передачу Артемия Панарина.