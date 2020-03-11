Кокорин не считает, что находится на пике формы

Форвард ФК «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал свою результативность на старте весенней части сезона.

«Каково вернуться в большой футбол? Прекрасно. Я на пике формы? Да нет, какой пик формы. Потихоньку возвращаемся», — приводит слова Кокорина Rusfootball.

Нападающий с октября 2018 по сентябрь 2019 года отбывал наказание за участие в серии потасовок в центре Москвы, в результате которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. После выхода на свободу игрок подписал контракт с «Зенитом», но был отдан в аренду в «Сочи». В двух матчах за новый клуб нападающий забил три гола.

Ранее сообщалось, что дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ.