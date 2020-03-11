Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» одержал победу над «Оренбургом».

Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 5:1.

Дубль в матче оформил Александр Кокорин, ещё по одному мячу добавили Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа. Автоголом отметился футболист гостей Тимур Аюпов. В чужие ворота у «Оренбурга» забил Джоэль Фамейе.

Благодаря победе «Сочи» покинул последнее место в турнирной таблице и теперь занимает 14-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Кокорин оформил дубль в перенесённом матче РПЛ с «Оренбургом».