Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ

Короткая ссылка
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» одержал победу над «Оренбургом».
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 5:1.

Дубль в матче оформил Александр Кокорин, ещё по одному мячу добавили Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа. Автоголом отметился футболист гостей Тимур Аюпов. В чужие ворота у «Оренбурга» забил Джоэль Фамейе.

Благодаря победе «Сочи» покинул последнее место в турнирной таблице и теперь занимает 14-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Кокорин оформил дубль в перенесённом матче РПЛ с «Оренбургом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить