Нурмагомедов назвал лучших бойцов в истории
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«Я не знаю, можно ли меня называть величайшим бойцом в истории. Есть Джон Джонс, Фёдор Емельяненко, Деметриус Джонсон, Генри Сехудо, Даниэль Кормье, Андерсон Силва. Много других людей. Возможно, я являюсь одним из лучших, однако не хочу называть себя величайшим», — цитирует Нурмагомедова CBS Sports.
На профессиональном уровне россиянин одержал 28 побед в 28 поединках.
Ранее Нурмагомедов заявил, что нацелен досрочно закончить бой с Фергюсоном.