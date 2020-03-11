Нурмагомедов назвал лучших бойцов в истории

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов составил список из шести лучших бойцов смешанных единоборств в истории, не включив в него себя.

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