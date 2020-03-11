Нурмагомедов заявил, что нацелен досрочно закончить бой с Фергюсоном

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что нацелен досрочно закончить бой с американцем Тони Фергюсоном.
Нурмагомедов заявил, что нацелен досрочно закончить бой с Фергюсоном
  • globallookpress.com

«Я нацелен на досрочную победу. Я постараюсь победить его досрочно во втором или в третьем раунде», — приводит слова Нурмагомедова CBS Sports. 

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Нурмагомедов оценил шансы Конора Макгрегора в возможном бою с Джастином Гэтжи.

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