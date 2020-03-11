Нурмагомедов оценил шансы Макгрегора в возможном бою с Гэтжи
- Reuters
«Мне бы хотелось видеть победителем Джастина, но думаю, что шансы 50 на 50. Полагаю, вы думаете точно так же. Понятно, что этот поединок пройдёт в стойке. Джастин хорош в этом аспекте, Конор тоже силён в стойке, так что шансы равны», — цитирует Нурмагомедова MMAJunkie.
Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приёмом в октябре 2018 года.
Следующим соперником Нурмагомедова является американец Тони Фергюсон, поединок с которым состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.
Ранее Гэтжи заявил, что пойдёт войной на главу UFC, если Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым.