«Голден Стэйт» проведёт матч НБА без зрителей

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» проведёт матч регулярного чемпионата с «Бруклин Нетс» за закрытыми дверями в связи с коронавирусом.
«Голден Стэйт» проведёт матч НБА без зрителей
  • © Reuters

«Из-за растущих опасений относительно распространения коронавируса и по согласованию с городом и округом Сан-Франциско матч против «Нетс», которая пройдёт завтра вечером в «Чейз центре» будет сыгран без болельщиков. Поклонники с билетами на эту встречу получат возмещение в размере уплаченной суммы», — гласит заявление на сайте «Уорриорз».

Это первый официально объявленный случай проведения матчей НБА без зрителей.

Ранее сообщалось, что в четверг НБА проведёт матчи без зрителей.

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