Источник: в четверг НБА проведёт матчи без зрителей

Матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), запланированные на четверг, 12 марта, с высокой долей вероятности пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса.

«Один из игроков НБА заявил, что их уведомили о том, что с 95%-ной вероятностью игры в четверг пройдут без зрителей», — написал журналист Bleacher Report Рик Буше в Twitter.

12 марта в НБА должно пройти пять матчей: «Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик», «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс», «Мемфис Гриззлис» — «Портленд Трэйл Блейзерс», «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нет» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее тренер «Милуоки» заявил, что может себе представить матчи без зрителей.