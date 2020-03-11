Источник: в четверг НБА проведёт матчи без зрителей

Короткая ссылка
Матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), запланированные на четверг, 12 марта, с высокой долей вероятности пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса.
Источник: в четверг НБА проведёт матчи без зрителей
  • Reuters

«Один из игроков НБА заявил, что их уведомили о том, что с 95%-ной вероятностью игры в четверг пройдут без зрителей», — написал журналист Bleacher Report Рик Буше в Twitter.

12 марта в НБА должно пройти пять матчей: «Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик», «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс», «Мемфис Гриззлис» — «Портленд Трэйл Блейзерс», «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нет» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее тренер «Милуоки» заявил, что может себе представить матчи без зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить