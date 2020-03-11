Матч Швеция — Россия состоится при пустых трибунах
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- РИА Новости
«Матч Швеция — Россия состоится при пустых трибунах. Всем, кто приобрёл билеты на игру, мы предоставим информацию о том, как вернуть деньги», — цитирует генерального секретаря Шведского футбольного союза Хокана Шестранда Aftonbladet.
Матч пройдёт 28 марта в Стокгольме. В Швеции зафиксировано более 300 случаев заболевания коронавирусом, один человек умер.
Ранее сообщалось, что «Урал» до конца апреля будет проводить домашние матчи без болельщиков.