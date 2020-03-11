Товарищеский футбольный матч между сборными Швеции и России пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса.

«Матч Швеция — Россия состоится при пустых трибунах. Всем, кто приобрёл билеты на игру, мы предоставим информацию о том, как вернуть деньги», — цитирует генерального секретаря Шведского футбольного союза Хокана Шестранда Aftonbladet.

Матч пройдёт 28 марта в Стокгольме. В Швеции зафиксировано более 300 случаев заболевания коронавирусом, один человек умер.

Ранее сообщалось, что «Урал» до конца апреля будет проводить домашние матчи без болельщиков.