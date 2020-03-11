Кузнецов о возможном переносе ЧМ по хоккею в Россию: для наших болельщиков это было бы хорошо

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказал мнение о возможном переносе чемпионата мира 2020 года из Швейцарии в Россию.
Кузнецов о возможном переносе ЧМ по хоккею в Россию: для наших болельщиков это было бы хорошо
  • Reuters

«Для наших болельщиков это было бы хорошо. Но дай бог все окажется нормально. Не будет больше коронавируса, и найдут против него вакцину. А для хоккеистов неважно, где играть. А для сборной России будет дополнительная мотивация, если турнир пройдёт дома», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Из-за коронавируса швейцарское правительство запретило проводить мероприятия с аудиторией более 1 тыс. человек. Запрет введён до 15 марта. Матчи чемпионата мира должны пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. По словам президента IIHF, федерация вела переговоры с ФХР о возможности проведения турнира в России, в случае такое необходимости.

Ранее в IIHF заявили, что ЧМ-2020 не будет перенесён в Россию.

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