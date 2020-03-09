В IIHF заявили, что МЧ-2020 не будет перенесён в Россию

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Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заявил, что перенос чемпионата мира 2020 года из Швейцарии в Россию или Белоруссию исключён.
В IIHF заявили, что МЧ-2020 не будет перенесён в Россию
  • Reuters

«Если чемпионат мира не выйдет провести в Швейцарии, мы не можем перенести его в Россию», — заявил Куммола в интервью Ilta-Sanomat, добавив, что в данном случае мировое первенство будет отменено. Решение о том, состоится ли чемпионат мира, будет принято не позднее 20 апреля.

Из-за коронавируса швейцарское правительство запретило проводить мероприятия с аудиторией более 1000 человек. Запрет введён до 15 марта. Матчи чемпионата мира должны пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ранее в ФХР выразили сожаление по поводу отмены женского ЧМ из-за коронавируса.

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