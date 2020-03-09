В ФХР выразили сожаление по поводу отмены женского ЧМ из-за коронавируса
- РИА Новости
«Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, однако понимает необходимость такого решения IIHF, поскольку безопасность и здоровье людей являются наивысшей ценностью. Национальная женская сборная России продолжает подготовку к международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022», — гласит заявление на официальном сайте ФХР.
Женский чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских Галифаксе и Труро.
Ранее Фазель объяснил решение отменить женский ЧМ по хоккею в Канаде.