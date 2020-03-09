В ФХР выразили сожаление по поводу отмены женского ЧМ из-за коронавируса

Короткая ссылка
Федерация хоккея России (ФХР) оценила решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить женский чемпионат мира по хоккею — 2020 в связи угрозой распространения коронавируса.
В ФХР выразили сожаление по поводу отмены женского ЧМ из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, однако понимает необходимость такого решения IIHF, поскольку безопасность и здоровье людей являются наивысшей ценностью. Национальная женская сборная России продолжает подготовку к международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022», — гласит заявление на официальном сайте ФХР.

Женский чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских Галифаксе и Труро.

Ранее Фазель объяснил решение отменить женский ЧМ по хоккею в Канаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить