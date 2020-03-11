Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов высказался о ситуации с коронавирусом

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказал мнение о ситуации с распространением коронавируса.
Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов высказался о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

«Мне понравилось, как об этом сказал Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Я просто человек в кепке, который занимается футболом. А для того, чтобы отвечать на такие вопросы, есть специально обученные люди». В моду вошло не жать друг другу руки. Это же в целях безопасности происходит», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Он отметил, что в США вообще не принято жать руку при встрече.

«Они не здороваются так, а просто ладошку в приветствии вскидывают: «Хай» — и дальше пошли. Это в России тебя не поймут», — добавил хоккеист.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможность отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата или проведение их без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.

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