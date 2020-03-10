Комиссар НХЛ высказался о возможной отмене матчей из-за коронавируса

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн прокомментировал возможность отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата или проведение их без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Пока ещё рано говорить, будут ли у нас матчи при пустых трибунах или часть игр вовсе придётся отменить. Какой-то вариант решения выбирать пока преждевременно, но нужно признать, что ситуация развивается очень быстро», — приводит слова Беттмэна Toronto Sun.

Он отметил, что лига поддерживает постоянную связь с Министерством здравоохранения Канады и Центром по контролю и профилактике заболеваний.

«В такой обстановке у НХЛ нет другого выбора, кроме как действовать», — добавил комиссар НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» до конца марта не сможет играть при зрителях на домашней арене из-за коронавируса.