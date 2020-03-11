Аршавин: матч «Спартака» и «Зенита» будет скрытым финалом Кубка России по футболу

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча команды в полуфинале Кубка России с московским «Спартаком».
Аршавин: матч «Спартака» и «Зенита» будет скрытым финалом Кубка России по футболу
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«Жду яркой игры. Конечно, хочу, чтобы «Зенит» победил. Вообще, то, как проходили матчи Кубка, позволяет дать позитивную оценку турниру», — цитирует эксперта Sport24.

Он также заявил, что, несмотря на ошибку в регламенте, ему бы хотелось, чтобы матч прошёл на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Эта половина сетки намного сильнее. И понятно, что фаворит будет определён именно из этой половины. Так что, естественно, «Зенит» — «Спартак» будет скрытым финалом. Если честно, я бы перед каждой стадией Кубка проводил жеребьёвку, как это делается в Англии. Это вносило бы больше интриги», — добавил Аршавин.

Полуфинал должен состояться 23 апреля. На стадии 1/4 финала «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1 ДВ), а «Спартак» в столичном дерби одолел ЦСКА (3:2 ДВ). 

Ранее Евгений Кафельников высказался о перспективах Доменико Тедеско в «Спартаке».

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