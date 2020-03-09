Кафельников высказался о перспективах Тедеско в «Спартаке»

Олимпийский чемпион по теннису, а также болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказался о перспективах главного тренера команды Доменико Тедеско после поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Моё субъективное ощущение: честно говоря, не знаю, останется ли Тедеско на посту главного тренера «Спартака» после этого сезона. Всё будет зависеть от результатов», — сказал Кафельников в эфире «Матч ТВ».

По словам Кафельникова, ему очень хочется видеть у «Спартака» острый атакующий футбол. Он выразил уверенность, что Тедеско желает привить его команде.

«На данный момент это не так ярко получается, как хотелось бы», — добавил Кафельников.

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке.