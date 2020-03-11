Кафельников отреагировал на обвинения в попытке сыграть договорной матч

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил на вопрос о словах американца Майка Брайана, который заявил, что Кафельников и Уэйн Феррейра предложили ему и его брату договориться в 2003 году перед парным финалом.

«Я никак не могу это прокомментировать. Кто это сказал, Боб или Майк, я даже не знаю — они настолько одинаково выглядят», — цитирует Кафельникова РБК.

Он также признался, что совсем не помнит, о чём мог разговаривать с американскими теннисистами, но заявил, что не представляет, как Брайант мог «нафантазировать» подобное.

Ранее экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Ольги Смородской в договорном матче.