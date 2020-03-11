Кафельников отреагировал на обвинения в попытке сыграть договорной матч
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- РИА Новости
«Я никак не могу это прокомментировать. Кто это сказал, Боб или Майк, я даже не знаю — они настолько одинаково выглядят», — цитирует Кафельникова РБК.
Он также признался, что совсем не помнит, о чём мог разговаривать с американскими теннисистами, но заявил, что не представляет, как Брайант мог «нафантазировать» подобное.
Ранее экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Ольги Смородской в договорном матче.