В «Металлурге» заявили, что Воробьёв сохранит пост главного тренера

Первый вице-президент и директор магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков объявил, что главный тренер команды Илья Воробьёв продолжит работать на своём посту.

«Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет чёткое понимание происходящего. Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить, что Илья Петрович Воробьёв продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга», — цитирует Ласькова официальный сайт клуба.

По его словам, у руководства есть доверие к специалисту, обладающему большим опытом и чётким планом, как вывести команду из кризиса.

Воробьёв возглавил «Металлург» в сентябре 2019 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф КХЛ, где в первом раунде со счётом 1:4 уступила казахстанскому «Барысу».

Ранее сообщалось, что Воробьёв покинет пост главного тренера «Металлурга».