В «Металлурге» заявили, что Воробьёв сохранит пост главного тренера
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- РИА Новости
«Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет чёткое понимание происходящего. Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить, что Илья Петрович Воробьёв продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга», — цитирует Ласькова официальный сайт клуба.
По его словам, у руководства есть доверие к специалисту, обладающему большим опытом и чётким планом, как вывести команду из кризиса.
Воробьёв возглавил «Металлург» в сентябре 2019 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф КХЛ, где в первом раунде со счётом 1:4 уступила казахстанскому «Барысу».
Ранее сообщалось, что Воробьёв покинет пост главного тренера «Металлурга».