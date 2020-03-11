Овечкин сыграл в хоккей во дворе со своим сыном и собакой

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Звезда НХЛ Александр Овечкин сыграл во дворе в хоккей со своим сыном и собакой.
Овечкин сыграл в хоккей во дворе со своим сыном и собакой
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Как следует из видеоролика, опубликованного в Twitter-аккаунте «Вашингтон Кэпиталз», капитан клуба сначала забросил выстроенные в ряд шайбы в пустые ворота, а затем показал финты клюшкой ребёнку и животному. Собака при этом исполняла роль вратаря и даже совершила сейв. Также заметно, что для сына Овечкина клюшка оказалась слишком длинной и неудобной.

Ранее сообщалась, что Знарок повздорил с бывшим пресс-атташе сборной России Лариным на пресс-конференции.

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