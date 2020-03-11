Овечкин сыграл в хоккей во дворе со своим сыном и собакой
- globallookpress.com
Как следует из видеоролика, опубликованного в Twitter-аккаунте «Вашингтон Кэпиталз», капитан клуба сначала забросил выстроенные в ряд шайбы в пустые ворота, а затем показал финты клюшкой ребёнку и животному. Собака при этом исполняла роль вратаря и даже совершила сейв. Также заметно, что для сына Овечкина клюшка оказалась слишком длинной и неудобной.
The best thing you’ll see all day. 🥰 #OviJr— Washington Capitals (@Capitals) March 10, 2020
(IG: https://t.co/G96Iacof3Y) pic.twitter.com/OztiGp6HQe
Ранее сообщалась, что Знарок повздорил с бывшим пресс-атташе сборной России Лариным на пресс-конференции.