Шахматистка Горячкина лидирует на турнире Гран-при в Лозанне, Костенюк — последняя

Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Пией Крамлинг из Швеции в восьмом туре Гран-при в Лозанне.

Её соотечественница Алина Кашлинская тем же цветом уступила чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь. Ещё одна россиянка Александра Костенюк также белыми проиграла украинке Марии Музычук.

В турнирной таблице лидируют Горячкина и грузинка Нана Дзагнидзе, набравшие по пять очков. У Костенюк лишь два зачётных балла и последнее место.

Ранее сообщалось, что президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович не исключил возможность отмены шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.