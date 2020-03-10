Шахматистка Горячкина лидирует на турнире Гран-при в Лозанне, Костенюк — последняя
- РИА Новости
Её соотечественница Алина Кашлинская тем же цветом уступила чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь. Ещё одна россиянка Александра Костенюк также белыми проиграла украинке Марии Музычук.
В турнирной таблице лидируют Горячкина и грузинка Нана Дзагнидзе, набравшие по пять очков. У Костенюк лишь два зачётных балла и последнее место.
Ранее сообщалось, что президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович не исключил возможность отмены шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.