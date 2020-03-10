Дворкович не исключил возможность отмены шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о подготовке к проведению в Екатеринбурге турнира претендентов на мировую шахматную корону в свете ситуации с распространением коронавируса.

«Мы находимся в диалоге с властями, отслеживаем ситуацию. Все необходимые меры безопасности предусмотрены. Но, как и в любой стране, риски отмены турнира претендентов, конечно, существуют. По решению именно федеральных властей. Но, с нашей точки зрения, с учётом небольшого количества участников принимаемых мер будет достаточно. Не исключаю, что турнир пройдёт без зрителей», — приводит слова Дворковича Sport24.

Он отметил, что все решения будут приниматься на месте, исходя из конкретных условий.

«У нас там работает команда, которая сделает всё, чтобы риск был минимизирован. В любом случае, шахматы в основном все смотрят через интернет», — добавил глава ФИДЕ.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

Ранее сообщалось, что зрителей шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге при входе будут осматривать врачи.