Зрителей шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге при входе будут осматривать врачи
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба FIDE, для всех участников турнира, а также официальных лиц и посетителей в зрительном зале будет создан контрольно-пропускной пункт, в котором они будут проверены на наличие симптомов короновируса перед входом в зал, включая проверку температуры.
Отмечается, что, помимо этого, всем посетителям и участникам турнира будут доступны медицинские маски, а также средства дезинфекции.
Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.
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