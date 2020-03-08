Зрителей шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге при входе будут осматривать врачи

Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила о мерах, которые будут приняты во время проведения турнира претендентов в Екатеринбурге в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба FIDE, для всех участников турнира, а также официальных лиц и посетителей в зрительном зале будет создан контрольно-пропускной пункт, в котором они будут проверены на наличие симптомов короновируса перед входом в зал, включая проверку температуры.

Отмечается, что, помимо этого, всем посетителям и участникам турнира будут доступны медицинские маски, а также средства дезинфекции.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

Ранее сообщалось, что FIDE перенесла президентский совет из Китая из-за коронавируса.