Прядкин заявил, что РПЛ выполнит указание правительства Москвы
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- РИА Новости
«Мы будем выполнять указания правительства Москвы. Мы проведём завтра соответствующую консультацию с РФС и примем решение. Раз есть такое решение, значит, на матчах будет присутствовать пять тысяч. Не хотелось бы проведения игр при пустых трибунах. Футбол — для фанатов. Но здоровье всё-таки превыше всего», — цитирует Прядкина Sport24.
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве продлится до 10 апреля.
Ранее власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за коронавируса.