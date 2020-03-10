Прядкин заявил, что РПЛ выполнит указание правительства Москвы

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал ограничение на проведение массовых мероприятий в Москве с численностью более 5 тыс. человек.
Прядкин заявил, что РПЛ выполнит указание правительства Москвы
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Мы будем выполнять указания правительства Москвы. Мы проведём завтра соответствующую консультацию с РФС и примем решение. Раз есть такое решение, значит, на матчах будет присутствовать пять тысяч. Не хотелось бы проведения игр при пустых трибунах. Футбол — для фанатов. Но здоровье всё-таки превыше всего», — цитирует Прядкина Sport24.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве продлится до 10 апреля.

Ранее власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за коронавируса.

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