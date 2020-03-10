Тренер «Автомобилиста» Мартемьянов заявил, что готов уйти в отставку
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- РИА Новости
«Руководители и собственники будут решать мою судьбу. Если будет сделан организационный вывод, то я приму это. Есть результат — ты работаешь, нет — свободен. Поставленные задачи на сезон не выполнены», — приводит слова Мартемьянова ТАСС.
«Автомобилист» вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина в пяти матчах, несмотря на то что имел преимущество домашней площадки как команда, которая закончила регулярный чемпионат на более высокой позиции.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ.