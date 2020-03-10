«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
- @hcsibir
Матч, проходивший на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершился со счётом 2:1 в пользу «Сибири».
В составе гостей забрасывали Дмитрий Саюстов и Евгений Чесалин. У хозяев отличился Павел Дацюк.
«Сибирь» одержала победу в серии со счётом 4:1 и вышла в следующий раунд плей-офф. Во втором раунде соперником коллектива из Новосибирска станет победитель пары «Авангард» — «Салават Юлаев».
Ранее «Локомотив» сократил отставание в серии с «Йокеритом» в плей-офф КХЛ.