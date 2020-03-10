«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

В матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Автомобилистом» и вышла в следующую стадию соревнований.

Матч, проходивший на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершился со счётом 2:1 в пользу «Сибири».

В составе гостей забрасывали Дмитрий Саюстов и Евгений Чесалин. У хозяев отличился Павел Дацюк.

«Сибирь» одержала победу в серии со счётом 4:1 и вышла в следующий раунд плей-офф. Во втором раунде соперником коллектива из Новосибирска станет победитель пары «Авангард» — «Салават Юлаев».

Ранее «Локомотив» сократил отставание в серии с «Йокеритом» в плей-офф КХЛ.