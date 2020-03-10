Тренер Макгрегора заявил, что хотел бы увидеть бой ирландца с Гэтжи

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Джона Кавана, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора назвал имя спортсмена, которого хотел бы видеть следующим оппонентом своего подопечного.
Тренер Макгрегора заявил, что хотел бы увидеть бой ирландца с Гэтжи
  • Reuters

«Разумеется, обстоятельства могут измениться. Но сейчас я хотел бы увидеть поединок Конора с Джастином Гэтжи. Это был бы очень интересный бой. Джастин уверен в своей силе и ударных навыках. Во встрече с ним будет очень много интересных разменов ударами. Под давлением противника Конор буквально расцветает. Я хотел бы увидеть этот поединок летом», — цитирует Кавану Daily Mail.

Последний бой ирландец провёл 18 января, когда за 40 секунд нокаутировал другого американца, Дональда Серроне.

Ранее Гэтжи заявил, что пойдёт войной на главу UFC, если Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым.

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