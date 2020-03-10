Пахноцкая проведёт две недели на карантине после возвращения из Франции
- РИА Новости
«Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен ответственно подходить к этому вопросу, поэтому мною, несмотря на хорошее самочувствие и отсутствие симптомов простуды, было принято решение о двухнедельной самоизоляции», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.
Она также призвала всех россиян, находившихся в последние дни в странах со сложной эпидемиологической обстановкой, не подвергать опасности заражения коронавирусом своих соотечественников.
Ранее сообщалось, что российский велогонщик рассказал о карантине в ОАЭ из-за коронавируса.