Пахноцкая проведёт две недели на карантине после возвращения из Франции

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что добровольно проведёт две недели на карантине после своего возвращения из командировки во Франции.
Пахноцкая проведёт две недели на карантине после возвращения из Франции
  • РИА Новости

«Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен ответственно подходить к этому вопросу, поэтому мною, несмотря на хорошее самочувствие и отсутствие симптомов простуды, было принято решение о двухнедельной самоизоляции», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Она также призвала всех россиян, находившихся в последние дни в странах со сложной эпидемиологической обстановкой, не подвергать опасности заражения коронавирусом своих соотечественников.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик рассказал о карантине в ОАЭ из-за коронавируса.

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